С 24 января начнут лишать прав за вождение без кофты: водителей ждет необычный сюрприз

Автомобилистам в России было объявлено о проведении новых проверок, которые начнутся в ближайшие дни. С 24 января проверяющие будут обращать внимание на внешний вид водителей за рулем и принимать во внимание их общую одежду. В случае отсутствия теплой одежды водителям даже может грозить лишение прав. Эти новые проверки будут проводиться в различных регионах по всей стране, включая центральные, Уральские, Сибирские и Дальневосточные регионы. Инспекторы будут следить за соблюдением правил дорожного движения и стремиться снизить число нарушителей на дорогах.

Отмечается, что следить за автомобильным потоком эксперты будут очень пристально, так что обращать внимание будут даже на тех водителей, которые едут непристегнутыми. Однако основной целью таких проверок будут автомобилисты, по вине которых случается больше всего самых серьезных ДТП с пострадавшими и даже погибшими.

Искать будут водителей, которые садятся за руль после употребления алкоголя или наркотических веществ. По словам автоинспекторов, у них есть свои методы вычисления таких рулевых на дороге. Некоторые признаки позволяют обнаружить подобных водителей даже издалека, в плотном потоке машин. И обратить внимание могут даже на внешний вид граждан, находящихся за рулем.

Дело в том, что после употребления алкоголя почти всегда в организме расширяются сосуды. Это приводит к тому, что человеку становится очень жарко, а значит, ему захочется избавиться от лишней одежды внутри автомобиля. Учитывая, что сейчас во многих регионах стоят сильные холода, водители зачастую садятся за руль прямо в куртке или на крайний случай снимают верхнюю одежду, оставаясь в кофте.