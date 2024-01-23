"Теперь проверят всех": пенсионеров, доживших до 65 лет, ждет сюрприз с 24 января
- 16:00 23 января
- 12+
- Служба новостей
Пенсионерам в России, достигшим возраста 65 лет, предстоит столкнуться с новой процедурой, которая будет распространяться на всю страну. Этот процесс включает проверку всех желающих принять участие в программе. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала об этом.
По ее словам, для граждан, которые уже достигли возраста 65 лет, в ближайшее время начнет действовать новая возможность. Пенсионеры смогут бесплатно добраться до медицинского учреждения, если оно находится далеко от их дома. А особенно актуальна такая программа будет для тех граждан, которые живут в отдаленных районах.
«Для того чтобы добраться до больницы в сельских районах, люди обычно используют общественный транспорт, который ходит нерегулярно. Также может выручить такси, но оно стоит дорого, а для пенсионеров это может стать ударом по бюджету. Поэтому сейчас на выручку придут мобильные бригады, которые помогут доехать до клиники и сделают это для пенсионеров бесплатно», – отметила Киреева.
Она уточнила, что делать это для пожилых граждан будут по запросу. Для того чтобы вызвать для себя такой транспорт, необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты и оставить там заявку. В назначенное время к дому приедет машина, которая отвезет пожилого человека в больницу, где можно будет пройти лечение или плановое обследование, в ходе которого проверят всех пациентов.
Как добавила эксперт, такая программа будет работать только для тех пенсионеров, которые дожили до 65 лет. А сам транспорт будет оборудован всем необходимым для перевозки даже тех, у кого есть ограничения по здоровью или группа инвалидности. И многих такой сюрприз ждет уже с 24 января, сообщает PRIMPRESS.
...