"Теперь проверят всех": пенсионеров, доживших до 65 лет, ждет сюрприз с 24 января

Пенсионерам в России, достигшим возраста 65 лет, предстоит столкнуться с новой процедурой, которая будет распространяться на всю страну. Этот процесс включает проверку всех желающих принять участие в программе. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала об этом.

По ее словам, для граждан, которые уже достигли возраста 65 лет, в ближайшее время начнет действовать новая возможность. Пенсионеры смогут бесплатно добраться до медицинского учреждения, если оно находится далеко от их дома. А особенно актуальна такая программа будет для тех граждан, которые живут в отдаленных районах.