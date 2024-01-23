"Деньги так и повалят в карманы": астролог Володина назвала тех, для кого 2024 год будет сказочным
- 15:00 23 января
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- Служба новостей
Российский астролог и телеведущая Василиса Володина заявила, что 2024 год будет очень успешным и ярким для людей, родившихся под знаком Козерога. В своем телеграм-канале она отметила, что финансовые тенденции, которые начались несколько месяцев назад, продолжатся в этом году и принесут прибыль.
Согласно прогнозу Василисы Володиной, родившиеся под знаком Козерога могут ожидать улучшение своего финансового положения. Возможно, ранее начатые деловые проекты или инвестиции начнут приносить прибыль и успешно развиваться. Таким образом, она предвидит положительные изменения в области финансов для представителей этого знака зодиака в течение года.
"Вероятно, Вы в принципе посмотрите на деньги иначе, понимая, что это не просто цифры на экране или купюры в кошельке, а вид энергии, которым Вы хотели бы управлять. Погружайтесь в тему, старайтесь заработать больше, а еще Вам предстоит разобраться с той ценностью, которую Вы несете в мир", — написала Володина.
Финансовая энергия будет рядом с Козерогами. Главное, что они должны сделать сами, — четко понять, на какие доходы вообще могут рассчитывать с учетом своих способностей и возможностей.
Во второй половине года, говорит Володина, Козероги могут понять, что им критически не хватает каки-то знаний, надо получить их, не откладывая в долгий ящик — это поможет еще больше заработать и достичь невиданных высот.
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