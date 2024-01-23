"Деньги так и повалят в карманы": астролог Володина назвала тех, для кого 2024 год будет сказочным

Российский астролог и телеведущая Василиса Володина заявила, что 2024 год будет очень успешным и ярким для людей, родившихся под знаком Козерога. В своем телеграм-канале она отметила, что финансовые тенденции, которые начались несколько месяцев назад, продолжатся в этом году и принесут прибыль.

Согласно прогнозу Василисы Володиной, родившиеся под знаком Козерога могут ожидать улучшение своего финансового положения. Возможно, ранее начатые деловые проекты или инвестиции начнут приносить прибыль и успешно развиваться. Таким образом, она предвидит положительные изменения в области финансов для представителей этого знака зодиака в течение года.