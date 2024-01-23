К чему приснилась змея: Ванга дала правдивое предсказание

Ядовитая змея символизирует сильного и коварного противника, но неядовитая дает шанс победы, используя его козни против него. Сон о клубке змей предвестие негативных событий, указывающих на окружающих вас злых и завистливых людей. Осторожность в общении с окружающими поможет избежать негативных последствий.

Укус змеи во сне предсказывает глубокое разочарование от близкого человека, возможно, связанное с его невероятными действиями. Поиск причин невезения может оказаться тщетным, но стоит осознать, что это может быть результатом чужих тайных уловок.

Мирно свернутая колечком змея предупреждает ожидающий удар врагов, от которого может быть трудно восстановиться. Огромная змея, сдавливающая шею человека, предвещает печальные новости о смертельной болезни близкого человека, требующей силы воли для поддержки и сопровождения на последних этапах жизни.