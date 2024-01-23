Новые льготы: пенсионеров полностью освободят от налога на имущество

Эксперты рассказали, что пенсионерам в России положены льготы на имущество. Согласно действующему законодательству, пенсионеры и предпенсионеры получают некоторые налоговые льготы. Одной из них, например, является полное освобождение от уплаты имущественного налога, но лишь на один объект из нескольких категорий недвижимости – дом или его часть, квартира, комната, гараж или машиноместо, творческая мастерская, ателье или студия и хозяйственная постройка площадью до 50 квадратных метров.

Другими словами, если у человека, входящего в данную возрастную категорию, есть одна квартира, одна дача и один гараж – платить не придется. За большее количество того или иного недвижимого имущество уплачивать налог будет нужно, за какое именно – решает сам собственник, или за него это сделает налоговая служба.

Помимо этого, существует федеральная льгота – на земельные участки до шести соток платить не придется. В некоторых регионах площадь необлагаемого участка может быть больше.