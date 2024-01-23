Известная компания Apple потеряла большие деньги

«Правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты», – пояснили в ФАС.

Суть претензий в адрес американской корпорации заключалась в том, что Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в программах исключительно платежный инструмент компании.

Однако только этим не обошлось. Сообщается, что представители компании требовали, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае «яблочники» не допускали приложения в App Store.