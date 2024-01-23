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Известная компания Apple потеряла большие деньги

Известная компания Apple потеряла большие деньгиpixabay

Американская компания оплатила баснословный штраф антимонопольной службе

Колоссальный штраф в размере в 1,1 млрд рублей оплатила компания Apple, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы РФ.

Суть претензий в адрес американской корпорации заключалась в том, что Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в программах исключительно платежный инструмент компании.

«Правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты», – пояснили в ФАС.

Однако только этим не обошлось. Сообщается, что представители компании требовали, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае «яблочники» не допускали приложения в App Store.

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