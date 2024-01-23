Кому повезет 23 января: Павел Глоба назвал тройку счастливчиков по знаку зодиака

Опытный астролог Павел Глоба из России и СССР назвал три знака зодиака, которым, по его мнению, улыбнется удача начиная с 23 января.

Согласно астрологическому прогнозу, Ракам следует сохранять спокойствие и смело браться за решение даже самых сложных задач. Энтузиазм поможет им быстрее достичь желаемого.