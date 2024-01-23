Указ уже подписан: новую выплату 20 000 рублей получат все до единого пенсионеры с 23 января
- 10:00 23 января
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- Служба новостей
По информации, раскрытой пенсионным экспертом Сергеем Власовым и сообщенной PRIMPRESS, пожилым гражданам было объявлено о начале единовременных денежных выплат, которые начнутся с 23 января текущего года.
Согласно эксперту, пожилые люди, достигшие определенного юбилея, смогут рассчитывать на новую денежную выплату. Например, пенсионеры, достигшие 80-летия, будут получать дополнительный бонус в размере 8 тысяч рублей, который будет начисляться сверх их стандартной страховой пенсии по старости.
Кроме того, в различных регионах России пожилые люди также могут иметь право на другие доплаты. Например, в Ленинграде и Ленинградской области было принято решение о выплате единовременного подарка для самых пожилых пенсионеров. Долгожителям, достигшим 90 лет, будет выплачена одноразовая сумма в размере 15 тысяч рублей, а для тех, кто достигнет 95 лет, сумма составит 20 тысяч рублей.
Кроме того, пожилые люди, отмечающие свой юбилей, также могут получить дополнительные выплаты. Например, для тех, кто достигнет 100-летия, размер выплаты составит 25 тысяч рублей, и эта сумма будет выплачиваться ежегодно.
Для получения указанных выплат необходимо подать заявление. Заявление могут подать сами пенсионеры, а также их близкие родственники или доверенные лица. Одобренные заявления будут начислены с 23 января текущего года.
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