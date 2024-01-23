Указ уже подписан: новую выплату 20 000 рублей получат все до единого пенсионеры с 23 января

По информации, раскрытой пенсионным экспертом Сергеем Власовым и сообщенной PRIMPRESS, пожилым гражданам было объявлено о начале единовременных денежных выплат, которые начнутся с 23 января текущего года.

Согласно эксперту, пожилые люди, достигшие определенного юбилея, смогут рассчитывать на новую денежную выплату. Например, пенсионеры, достигшие 80-летия, будут получать дополнительный бонус в размере 8 тысяч рублей, который будет начисляться сверх их стандартной страховой пенсии по старости.