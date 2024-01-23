Начнется с 23 января: банки предупредили всех, кто хранит деньги на карте

Сбербанк объявил о запуске нового процесса для клиентов, которые оставляют деньги на своих банковских картах.

Изменения коснулись сберегательных инструментов, которые позволяют защитить средства от инфляции. Теперь крупнейший Банк России предложил увеличенную доходность по вкладам. Максимальная ставка по депозиту составит 16 процентов годовых при условии, что у клиента есть специальная подписка банка или он участвует в зарплатном проекте. Минимальная сумма вклада будет составлять 100 тысяч рублей, а максимальная не ограничена. Проценты будут начислены в конце срока вклада, который можно открыть на шесть месяцев или на год, сохраняя максимальную доходность.