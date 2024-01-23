Начнется с 23 января: банки предупредили всех, кто хранит деньги на карте
- 09:00 23 января
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- Служба новостей
Сбербанк объявил о запуске нового процесса для клиентов, которые оставляют деньги на своих банковских картах.
Изменения коснулись сберегательных инструментов, которые позволяют защитить средства от инфляции. Теперь крупнейший Банк России предложил увеличенную доходность по вкладам. Максимальная ставка по депозиту составит 16 процентов годовых при условии, что у клиента есть специальная подписка банка или он участвует в зарплатном проекте. Минимальная сумма вклада будет составлять 100 тысяч рублей, а максимальная не ограничена. Проценты будут начислены в конце срока вклада, который можно открыть на шесть месяцев или на год, сохраняя максимальную доходность.
Специалисты информируют о возможности открытия депозита в Сбербанке на сумму в 300 тысяч рублей, что может привести к увеличению суммы до 323 869 рублей к 3 июля. Это означает, что общий доход составит около 24 тысяч рублей. Важно отметить, что указанная сумма не должна храниться на других вкладах в Сбербанке за последние три календарных месяца. Открыть вклад можно через приложение "Сбербанк Онлайн", и если это сделать сегодня, начисление процентов начнется уже с 5 января.
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