Математик-пророк Григорий Кваша рассказал о своих расчетах, связанных с военной спецоперацией на Украине, и предсказал ее завершение в 2025 году. Он утверждает, что Российская Федерация одержит победу в этом конфликте, хотя предвидит трудный период для страны. Кваша также прогнозирует, что в России не произойдет радикальной смены власти и к стране будут присоединяться новые территории.



Математик основывает свои предсказания на математических расчетах и теории цикличности событий, проводя анализ исторических событий и пересматривая даты и представление о ходе истории. Он утверждает, что все его предсказания всегда оправдывались.



У Григория Кваши есть и другие важные прогнозы. Он уверен, что Россия переживает период империи, который продлится до 2053 года, при этом исключая кардинальные смены власти и революции. Он также предсказывает, что только после 2025 года земля окутается миром.



Странным образом, математик Кваша уже в 2021 году предупреждал о конфликте между Россией и США в 2022 году. Он прогнозирует четырехлетний период беспокойства от 2021 до 2025 года, после чего все военные конфликты будут урегулированы и прекращены. По его мнению, США будут побеждены, а страну ожидают упадок и долгий трудный период.



Interfax также сообщает о другом прорицателе, Сидике Афгане, который в своих прогнозах поддерживает Квашу. Афган определил период развала Европейского союза с 2027 по 2032 год. Кроме того, он уверен, что ядерная мировая война не наступит в ближайшее время, а 2025 год станет началом заката для США и приведет к победе России на Украине.