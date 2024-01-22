Рискуют вырасти одинокими и несчастными: у людей с этими именами нет ангелов-хранителей

На Руси при выборе имени для новорожденного ребенка уделялось особое внимание. Имя не выбиралось только из-за его красоты или звучности, но также учитывались скрытый смысл, суеверия и приметы, связанные с именами, чтобы обеспечить ребенку удачу в будущем.

Было распространено поверье, что не следует давать первенцам имена своих родителей. Существовал мрачный суеверный обычай, согласно которому ребенок мог умереть в первый год жизни, если его имя совпадало с именем отца или матери. Это связывалось с тем, что у младенца не было своего ангела-хранителя. Поэтому обычно избегали давать имена умерших родственников своим детям.