Рискуют вырасти одинокими и несчастными: у людей с этими именами нет ангелов-хранителей
- 20:15 22 января
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- Служба новостей
На Руси при выборе имени для новорожденного ребенка уделялось особое внимание. Имя не выбиралось только из-за его красоты или звучности, но также учитывались скрытый смысл, суеверия и приметы, связанные с именами, чтобы обеспечить ребенку удачу в будущем.
Было распространено поверье, что не следует давать первенцам имена своих родителей. Существовал мрачный суеверный обычай, согласно которому ребенок мог умереть в первый год жизни, если его имя совпадало с именем отца или матери. Это связывалось с тем, что у младенца не было своего ангела-хранителя. Поэтому обычно избегали давать имена умерших родственников своим детям.
Полагалось, что после смерти остается жизненная энергия, которая может негативно влиять на ребенка. Кроме того, такой выбор имени мог привлечь неприятности. На Руси верили, что важно дать ребенку возможность быть уникальным, а не копией прошлого человека. Исключение составляли только те родственники, которые пожертвовали своей жизнью за родину во время войны. Считалось, что герой на небе будет охранять младенца, пишет kinoafisha.info.
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