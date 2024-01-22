Избегайте активности: новая магнитная буря накроет всю Землю

Метеозависимых предупреждают: на Солнце прогнозируется сильная вспышка и обширный выброс корональной массы. Последствия солнечных вспышек настигнут Землю 22-23 января.

В преддверии магнитных бурь метеозависимым рекомендуется избегать физической активности, откладывать дела и ложиться спать немного раньше обычного. Исследования также указывают на увеличение числа инфарктов и инсультов во время таких явлений.