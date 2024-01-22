Избегайте активности: новая магнитная буря накроет всю Землю
- 20:00 22 января
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Метеозависимых предупреждают: на Солнце прогнозируется сильная вспышка и обширный выброс корональной массы. Последствия солнечных вспышек настигнут Землю 22-23 января.
В преддверии магнитных бурь метеозависимым рекомендуется избегать физической активности, откладывать дела и ложиться спать немного раньше обычного. Исследования также указывают на увеличение числа инфарктов и инсультов во время таких явлений.
Напоминаем, что в такие дни можно насладиться северным сиянием, если позволит погода. Еще одна магнитная буря ожидается 27 января, сообщает PRIMPRESS.
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