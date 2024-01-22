Пенсионеров, у которых есть не менее 15 лет стажа, ждет очень неожиданный сюрприз с 23 января

Пенсионерам, у которых накоплено как минимум 15 лет трудового стажа, рассказали о возможности получения дополнительных денежных выплат к своей пенсии. Размер этих доплат стал выше в недавнее время. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась этой информацией.

По словам эксперта, получить дополнительные выплаты в ближайшее время смогут пенсионеры, которые не только накопили большой стаж, но и стали обладателями удостоверения почетного звания. Речь идет о ветеранах труда, которыми граждане могут стать на уровне своего региона.