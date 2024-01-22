Пенсионеров, у которых есть не менее 15 лет стажа, ждет очень неожиданный сюрприз с 23 января
- 16:00 22 января
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- Служба новостей
Пенсионерам, у которых накоплено как минимум 15 лет трудового стажа, рассказали о возможности получения дополнительных денежных выплат к своей пенсии. Размер этих доплат стал выше в недавнее время. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась этой информацией.
По словам эксперта, получить дополнительные выплаты в ближайшее время смогут пенсионеры, которые не только накопили большой стаж, но и стали обладателями удостоверения почетного звания. Речь идет о ветеранах труда, которыми граждане могут стать на уровне своего региона.
На федеральном уровне требуется предъявить награды, медали или ордена для получения статуса ветерана труда. Однако в различных регионах для этого может быть достаточно только длительного трудового стажа. В некоторых случаях достаточно 15 лет стажа, а в других регионах может потребоваться 30 или даже 40 лет.
С начала января этого года размеры дополнительных выплат для пенсионеров-ветеранов труда стали выше. Например, в Тверской области доплаты проиндексировали на 7,6 процента, что составляет 882 рубля в месяц. В Москве таким пенсионерам будут доплачивать 1328 рублей в месяц, а в Ставропольском крае прибавка составит 1973 рубля. Эти изменения начнут действовать с 23 января.
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