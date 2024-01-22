"Полная отмена заказов с 23 января": все, кто покупает на Wildberries и Ozon, ждет новое правило

В соответствии с заявлением финансового эксперта Валерия Попова, покупатели популярных интернет-площадок, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, могут столкнуться с новой схемой мошенничества, начиная с 23 января. Согласно этой схеме, уже оформленные заказы могут быть полностью отменены, и покупатели не смогут вернуть свои деньги.

По словам эксперта, почти все известные онлайн-площадки могут столкнуться с этой проблемой в ближайшее время. Мошенническая схема затрагивает лидеров рынка, включая Wildberries, Ozon и другие.