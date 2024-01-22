Пенсионеры ошарашены: россиянам раскрыли ошеломительный размер новой пенсии с 1 февраля
- 14:00 22 января
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- Служба новостей
Пенсионеры рассказали о своем немалом удивлении от размера пенсий, которые анонсированы гражданам на февраль. В ближайший месяц сразу несколько категорий пожилых людей смогут получить еще одну прибавку к выплатам. И многие пенсионеры уже успели за них порадоваться.
По словам специалистов, в следующем месяце ожидать новую масштабную индексацию пенсий в России не стоит. Страховые пенсии были проиндексированы в январе, неработающие пенсионеры получили прибавку в размере 7,5 процента. А на февраль такие доплаты для широкого круга пенсионеров на запланированы.
Однако многие категории граждан все же увидят увеличение своих выплат, и новые размеры их приятно удивили. Как рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, в феврале в нашей стране вырастут емежемесячные денежные выплаты. Они приходят многим в составе пенсии, так что стоит ждать увеличения выплат в целом.
Отмечается, что их индексация составит 7,4 процента, то есть на официальном уровне инфляции. Например, инвалидам войны теперь будут доплачивать по 7081 рублю в месяц к пенсии, а инвалиды первой группы смогут получать дополнительно 4958 рублей вместо прежних 3488 рублей. Также увеличатся пенсии и у тех пенсионеров, которым перевалило за девятый десяток в январе, у них прибавка составит около восьми тысяч рублей, но только в том случае, если речь идет о страховой пенсии по старости.
По словам эксперта, в социальных сетях пенсионеры высказывают свою радость относительно грядущего повышения пенсий в феврале. И хотя получат прибавку далеко не все, пожилые граждане сумели порадоваться за других, которым новая доплата точно поступит на счет, сообщает PRIMPRESS.
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