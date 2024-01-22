Пенсионеры ошарашены: россиянам раскрыли ошеломительный размер новой пенсии с 1 февраля

Пенсионеры рассказали о своем немалом удивлении от размера пенсий, которые анонсированы гражданам на февраль. В ближайший месяц сразу несколько категорий пожилых людей смогут получить еще одну прибавку к выплатам. И многие пенсионеры уже успели за них порадоваться.

По словам специалистов, в следующем месяце ожидать новую масштабную индексацию пенсий в России не стоит. Страховые пенсии были проиндексированы в январе, неработающие пенсионеры получили прибавку в размере 7,5 процента. А на февраль такие доплаты для широкого круга пенсионеров на запланированы.