За отопление и воду с платить больше не нужно: российских пенсионеров ждет нежданный сюрприз
- 13:30 22 января
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- Служба новостей
Пожилым гражданам сообщили о важном изменении в оплате коммунальных услуг. Согласно пенсионному эксперту Анастасии Киреевой, многие пенсионеры в разных регионах страны смогут существенно снизить свои расходы на ЖКХ. Условия для получения такой возможности значительно упростили, хотя это возможно лишь в четко определенных ситуациях, пишет PRIMPRESS.
Например, можно освободить себя от оплаты коммунальных услуг, если они были предоставлены с нарушением. Эксперт уточнила, что сейчас для подтверждения нарушений достаточно предоставить фото или видеодоказательства, и если это будет сделано сегодня, то в январе можно не платить за воду.
Важно отметить, что граждане могут воспользоваться правом на компенсацию морального ущерба в случае недобросовестного предоставления коммунальных услуг. Кроме того, при наличии специального счетчика на отопление можно также не платить, если коммунальные службы не учтут его показания, что было подтверждено Конституционным судом.
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