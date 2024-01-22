"Полный запрет с 23 января": тех, кто снимает деньги с банковских карт, ждет сюрприз
- 12:45 22 января
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- Служба новостей
Согласно заявлению финансового эксперта Валерия Попова, с 23 января гражданам России будет запрещено показывать или отправлять QR-коды из мобильных банков другим людям при снятии наличных денег с банковских карт. Это изменение связано с ростом мошенничества, связанного с использованием QR-кодов для получения доступа к банковским счетам.
Инновационная схема мошенничества включает в себя звонки гражданам от лиц, выдающих себя за сотрудников банка, и предлагает им отменить попытку мошеннического доступа к их счетам. Для этого гражданам предлагается сформировать QR-код в приложении банка и отправить его мошенникам. Однако, если QR-код будет передан мошенникам, они получат доступ к банковской карте и смогут снять все деньги с счета.
С целью защиты граждан от финансовых потерь, с 23 января будет введен полный запрет на показ или отправку QR-кодов из мобильного банка другим людям. Это означает, что при использовании QR-кода для снятия наличных денег с банковской карты, граждане должны обязательно самостоятельно осуществлять эту операцию у банкомата, без передачи кода третьим лицам.
Это изменение направлено на предотвращение мошенничества и защиту финансовых средств граждан. Важно следовать этому правилу и быть бдительными при общении с предполагаемыми сотрудниками банка, особенно если они требуют отправить QR-коды или другую конфиденциальную информацию.
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