"Полный запрет с 23 января": тех, кто снимает деньги с банковских карт, ждет сюрприз

Согласно заявлению финансового эксперта Валерия Попова, с 23 января гражданам России будет запрещено показывать или отправлять QR-коды из мобильных банков другим людям при снятии наличных денег с банковских карт. Это изменение связано с ростом мошенничества, связанного с использованием QR-кодов для получения доступа к банковским счетам.

Инновационная схема мошенничества включает в себя звонки гражданам от лиц, выдающих себя за сотрудников банка, и предлагает им отменить попытку мошеннического доступа к их счетам. Для этого гражданам предлагается сформировать QR-код в приложении банка и отправить его мошенникам. Однако, если QR-код будет передан мошенникам, они получат доступ к банковской карте и смогут снять все деньги с счета.