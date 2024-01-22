Указ подписан: всех, у кого есть квартира с кухней, ждет новое правило с 23 января
- 12:00 22 января
- 6+
- Служба новостей
Владельцам квартир, где есть кухня, рассказали о новом большом сюрпризе. Важное решение для таких собственников принял Верховный суд, рассмотрев любопытное дело. И теперь гражданам придется соблюдать новое требование, иначе потом придется все переделывать.
Как рассказала юрист Ирина Сивакова, новые условия в ближайшее время возникнут для всех владельцев квартир, где есть кухня. Многие собственники рано или поздно решаются на внесение изменений в свое жилье. Кто-то делает косметический ремонт, а кто-то доходит до серьезной перепланировки.
И теперь совершать определенные действия с кухней будет запрещено, поскольку такое решение принял суд высшей инстанции. Судьи рассмотрели дело одной из владелиц квартир, которая захотела протюнинговать свою жилплощадь, затронув кухню и лоджию. Женщина разобрала кирпичную стену, которая была под окном, и в итоге установила панорамные стекла на всю имеющуюся площадь.
Однако вскоре после этого собственница получила жалобу от администрации города. Чиновники заявили, что такая реконструкция квартиры является незаконной, а потому необходимо вернуть все обратно. Гражданка отказалась, поэтому дело дошло до суда.
Ситуация прошла сразу несколько инстанций, и все служители Фемиды заняли сторону городской мэрии. Специалисты разъяснили, что балконные плиты, а также несущие стены и прочие конструкции относятся к общедомовому имуществу. Поэтому распоряжаться ими по своему усмотрению жильцы не могут. Кроме того, в результате такого ремонта затронули капитальную стену дома, что тоже запрещено без согласования.
Отмечается, что теперь соблюдать такое правило будут обязаны все владельцы таких квартир. И такой сюрприз ждет каждого уже с 23 января, сообщает PRIMPRESS.
...