Указ подписан: всех, у кого есть квартира с кухней, ждет новое правило с 23 января

Владельцам квартир, где есть кухня, рассказали о новом большом сюрпризе. Важное решение для таких собственников принял Верховный суд, рассмотрев любопытное дело. И теперь гражданам придется соблюдать новое требование, иначе потом придется все переделывать.

Как рассказала юрист Ирина Сивакова, новые условия в ближайшее время возникнут для всех владельцев квартир, где есть кухня. Многие собственники рано или поздно решаются на внесение изменений в свое жилье. Кто-то делает косметический ремонт, а кто-то доходит до серьезной перепланировки.