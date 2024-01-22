Станет в пять раз больше: Сбербанк объявил, что вводится нового для россиян с 23 января

Россиянам, у которых есть банковская карта Сбербанка, рассказали о важном нововведении со стороны финансового учреждения. Кредитная организация решила значительно расширить новый сервис, увеличив число устройств сразу в пять раз. И такой процесс должен начаться уже с 23 января, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, новое изменение от Сбербанка должно коснуться самых разных процессов, которые граждане осуществляют по своим картам. Обычно для того, чтобы снять деньги со счета или оплатить покупку, нужно воспользоваться самой пластиковой банковской картой. Однако в ближайшее время россияне смогут сделать это не только без карты, но и без мобильного телефона.