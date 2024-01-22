Станет в пять раз больше: Сбербанк объявил, что вводится нового для россиян с 23 января
- 11:00 22 января
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- Служба новостей
Россиянам, у которых есть банковская карта Сбербанка, рассказали о важном нововведении со стороны финансового учреждения. Кредитная организация решила значительно расширить новый сервис, увеличив число устройств сразу в пять раз. И такой процесс должен начаться уже с 23 января, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, новое изменение от Сбербанка должно коснуться самых разных процессов, которые граждане осуществляют по своим картам. Обычно для того, чтобы снять деньги со счета или оплатить покупку, нужно воспользоваться самой пластиковой банковской картой. Однако в ближайшее время россияне смогут сделать это не только без карты, но и без мобильного телефона.
Отмечается, что речь идет о сервисе оплаты с помощью биометрии лица. Человек достаточно посмотреть в камеру устройства, улыбнуться, и после этого покупка будет оплачена даже без применения банковской карты.
По словам главы Сбербанка Германа Грефа, сейчас в России установлено порядка 200 тысяч банкоматов, которые поддерживают такую новую технологию. Но в этом году планируется увеличить количество аппаратов до миллиона, то есть их станет в пять раз больше. А начнется такой процесс наращивания уже с 23 января.
По словам специалистов, с помощью технологии биометрии можно будет как оплатить покупку, так и снять наличные деньги со своего счета. А банковская карта или телефон для этого не потребуются. Причем банкоматы, которые поддерживают технологию распознавания лиц, производит сам банк, и это очень удобно, добавил Греф.
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