Новый законопроект об отмене платы за отопление внесен в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект, в рамках которого плата за отопление за месяц взиматься не будет, если его отключали хотя бы на один день.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что актуальность обусловлена необходимостью обеспечить справедливость в отношениях между поставщиками коммунальных услуг и потребителями.