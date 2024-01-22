Новый законопроект об отмене платы за отопление внесен в Госдуму
- 09:40 22 января
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- Служба новостей
В Госдуму внесли законопроект, в рамках которого плата за отопление за месяц взиматься не будет, если его отключали хотя бы на один день.
В пояснительной записке к документу подчеркивается, что актуальность обусловлена необходимостью обеспечить справедливость в отношениях между поставщиками коммунальных услуг и потребителями.
«Потребитель коммунальных услуг имеет право не вносить плату за коммунальные услуги за один месяц в случае непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в течение одного дня, повлекшие снижение температуры воздуха в жилых помещениях ниже допустимой нормативной температуры, предусмотренной законодательством Российской Федерации», – говорится в тексте законопроекта.
Авторы инициативы предлагают дополнить новым положением ст. 157 Жилищного кодекса РФ (размер платы за коммунальные услуги), сообщает PRIMPRESS.
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