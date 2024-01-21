Четыре знака зодиака, которые проведут високосный 2024 в одиночестве: зато повезет в карьере

Високосный 2024 год обещает быть полным любви и страсти, однако не всем знакам зодиака суждено испытать эти чувства. Кое-кто проведет его в одиночестве. Гороскоп опубликовал life.ru. Рыбы

Те, кто пришел в этот мир под звездным знаком Рыб, обычно обладают мечтательным и идеализированным представлением о любви. Они строят в своем воображении яркие и красочные образы отношений, часто погружаясь в собственные мечты. Однако 2024 год обещает стать настоящим испытанием для представителей водной стихии, поскольку их мечты о любви не будут совпадать с реальностью. Рыбы могут встретить подходящего партнера, но быстро от него откажутся, обнаружив первые расхождения со своими внутренними образами.

Скорпион

Скорпионы влюбляются с большой интенсивностью, ведь их страсть не знает границ. Они стремятся к идеальным отношениям и устанавливают высокие требования к своим партнерам, ожидая от них большего, чем просто физическая близость. Но в 2024 году Скорпионы могут столкнуться с проблемами, поскольку их высокие ожидания станут преградой для начала новых отношений. Они испытают трудности в принятии своих партнеров такими, какие они есть.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, стремятся к сбалансированным и гармоничным отношениям. Они ищут партнера, который сочетает в себе душевную красоту и внешнее обаяние. Однако 2024 год для представителей знака станет годом трудностей, а все из-за их стремления к идеалу. Постоянное внимание к недостаткам потенциальных партнеров может помешать настоящей любви. В итоге Весы просто проведут весь год, размышляя и мечтая о совершенном спутнике жизни, вместо того чтобы довериться чувствам.

Близнецы