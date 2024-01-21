Полный отказ от старой жизни: с 21 января одни знаки взлетят на крыльях удачи, другие переродятся
- 19:00 21 января
- 16+
- Служба новостей
Известный астролог Василиса Володина рассказала о грядущем великом событии, которое затронет каждого жителя Земли. В субботу, 21 января, Плутон войдет в созвездие Водолея. Такое случалось в последний раз много лет назад, в 2008 году, когда Плутон вошел в знак Козерога.
Переход Плутона в Водолея открывает новую эпоху, которая продлится до 2043 года. Одним из ключевых аспектов этого периода будет полная цифровизация. Ожидается активное развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом, появление новых профессий и усиление влияния цифровых СМИ на жизнь людей. В этот период произойдут важные события на мировой арене.
2024 год принесет многим людям изменения, особенно тем, кто родился в начале знака Водолея (21-23 января) в любом году. Они столкнутся с новыми открытиями и изменениями в своих глобальных целях, но им придется взять все в свои руки.
"Они испытают настоящее взросление, обретут внутреннюю силу, влияние, новые навыки и привычки, которые сделают их более уверенными. Многие из них полностью откажутся от своей старой жизни и сделают шаг в новую", - говорит Володина в своем Telegram-канале.
Тем, кто родился в 20-х числах марта, мая, сентября и ноября, по-настоящему повезет, сама Вселенная будет поддерживать их. Этим счастливчики надо лишь успеть поймать волну: выбрать правильный коллектив или верно уловить тенденции наступившего года.
А вот рожденным в начале знаков Тельца, Скорпиона и Льва, придется труднее всего. Для них 2024 год станет годом сложных преобразований и потери привычных ориентиров. Им придется приложить усилия, чтобы проложить новую дорогу в будущее.
Материал опубликовали на сайте "7 дней.ru".
...