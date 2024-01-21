Полный отказ от старой жизни: с 21 января одни знаки взлетят на крыльях удачи, другие переродятся

Известный астролог Василиса Володина рассказала о грядущем великом событии, которое затронет каждого жителя Земли. В субботу, 21 января, Плутон войдет в созвездие Водолея. Такое случалось в последний раз много лет назад, в 2008 году, когда Плутон вошел в знак Козерога.

Переход Плутона в Водолея открывает новую эпоху, которая продлится до 2043 года. Одним из ключевых аспектов этого периода будет полная цифровизация. Ожидается активное развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом, появление новых профессий и усиление влияния цифровых СМИ на жизнь людей. В этот период произойдут важные события на мировой арене.

2024 год принесет многим людям изменения, особенно тем, кто родился в начале знака Водолея (21-23 января) в любом году. Они столкнутся с новыми открытиями и изменениями в своих глобальных целях, но им придется взять все в свои руки.