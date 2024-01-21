С понедельника исчезнет на всех заправках: автомобилистов ждут изменения на АЗС
- 17:00 21 января
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- Служба новостей
Владельцам автомобилей рассказали о новом изменении на заправках, которое для многих станет неожиданным. Водителей предупредили об исчезновении прежнего способа оплаты и его замены на новый. И произойдет это уже с началом новой рабочей недели, то есть с понедельника.
Как рассказали специалисты, нововведение коснется практически всех автозаправок, куда приезжают водители в поисках топлива. А решилась на перемены одна из крупных федеральных сетей, заправочные станции которой есть почти во всех российских регионах. Речь идет о сети «Газпромнефть», которая насчитывает более 1800 АЗС по всей стране, в том числе и на Дальнем Востоке.
Отмечается, что владельцы сети решили полностью изменить процесс оплаты топлива для всех приезжающих автомобилистов. Если раньше водители сначала оплачивали необходимый им объем бензина и только после этого заправлялись, то теперь все будет наоборот. То есть на заправках будет действовать система постоплаты, а прежний способ исчезнет со всех заправок уже с понедельника.
По словам специалистов, весь процесс будет организован следующим образом: сначала нужно будет вставить заправочный шланг в бак автомобиля, сказать сотруднику нужный объем топлива, который должен поступить внутрь, а уже после этого необходимо будет внести оплату в кассе. При этом если не сообщить точное количество литров, система заправит автомобилю полный бак, и для многих это будет очень удобно.
Эксперты полагают, что за счет новой системы удастся полностью избавиться от очередей на заправках. А кроме того, в ближайшее время на АЗС данной сети появится и дополнительный способ оплаты топлива. Автомобилисты смогут рассчитываться частями, а сумма покупки будет списываться равными платежами раз в две недели, причем сначала с карты спишется всего 25 процентов, сообщает PRIMPRESS.
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