С понедельника исчезнет на всех заправках: автомобилистов ждут изменения на АЗС

Владельцам автомобилей рассказали о новом изменении на заправках, которое для многих станет неожиданным. Водителей предупредили об исчезновении прежнего способа оплаты и его замены на новый. И произойдет это уже с началом новой рабочей недели, то есть с понедельника.

Как рассказали специалисты, нововведение коснется практически всех автозаправок, куда приезжают водители в поисках топлива. А решилась на перемены одна из крупных федеральных сетей, заправочные станции которой есть почти во всех российских регионах. Речь идет о сети «Газпромнефть», которая насчитывает более 1800 АЗС по всей стране, в том числе и на Дальнем Востоке.