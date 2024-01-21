"Платежи станут прозрачнее": россиян предупредили о новых правилах по кредитам
- 14:00 21 января
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- Служба новостей
В России с 21 января изменятся правила расчета полной стоимости кредита (ПСК). Банки будут обязаны отражать в договорах, на своих сайтах и в маркетинговых материалах все расходы заемщика по кредиту.
Финансовые организации уже давно раскрывают заемщику ПСК на первой странице кредитного договора, но по факту они часто занижали ее значение, не включая в расчет все дополнительные услуги. Теперь же их обязали сделать прозрачными все платежи, без которых финорганизация не выдаст кредит.
Для кредитных карт необходимо будет указывать диапазон ПСК: минимальное значение будет раскрывать стоимость использования карты в безналичном формате, максимальное – при снятии с нее средств.
В число дополнительных платежей, ранее остававшихся за скобками, будут включены страховки, комиссии от продажи ряда услуг и прочие. На фактической стоимости кредитов это не отразится (поскольку такие расходы заемщики оплачивают в виде скрытых комиссий), но даст возможность россиянам более взвешенно оценивать и сравнивать разные банковские предложения, объяснили в ЦБ, сообщает PRIMPRESS.
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