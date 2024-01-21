"Платежи станут прозрачнее": россиян предупредили о новых правилах по кредитам

В России с 21 января изменятся правила расчета полной стоимости кредита (ПСК). Банки будут обязаны отражать в договорах, на своих сайтах и в маркетинговых материалах все расходы заемщика по кредиту.

Финансовые организации уже давно раскрывают заемщику ПСК на первой странице кредитного договора, но по факту они часто занижали ее значение, не включая в расчет все дополнительные услуги. Теперь же их обязали сделать прозрачными все платежи, без которых финорганизация не выдаст кредит.