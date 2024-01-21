Белая полоса, любовь и несметные богатства: астролог Володина назвала знаки, которым повезет в 2024

Удачными будут все 12 месяцев 2024 год окрасит жизнь четырех знаков яркими красками. Для них этот период окажется сплошной белой полосой. Придет любовь, богатство, а кто-то начнет собственный бизнес.

Овен

В следующем году Овны будут полны сил и энергии, поэтому им стоит уже сейчас начать планировать свои дела. С 20 января они смогут по-новому взглянуть на свою жизнь и понять, как изменить то, что их не устраивало в прошлом году. С 14 февраля начнется период, когда Овны смогут оказывать влияние на окружающих и менять свою жизнь, в том числе сменить работу или начать свое дело. В феврале им стоит решиться на серьезные перемены.В марте у Овнов могут возникнуть проблемы в отношениях с партнером, возможно, они захотят разорвать отношения, что принесет им чувство свободы. В апреле звезды обещают неожиданную прибыль, например, наследство или выигрыш в лотерею.

Телец

В конце декабря Тельцы почувствуют прирост энергии. С января их амбиции усилятся. Плюс ко всему, начальство оценит их старания, приложенные в прошлые месяцы в начале нового года. В марте Тельцам стоит взять отпуск и переосмыслить свои цели. Они должны привести свою жизнь в порядок. С апреля их ждет много работы, но она не будет казаться тяжелой. Тельцы захотят проявить себя. Возможно, они решат начать новый бизнес или сменить работу. Звезды, кстати, будут на их стороне.Май станет самым доходным месяцем. Любое новое дело быстро принесет прибыль. Но сентябрь будет нестабильным месяцем. Могут возникнуть проблемы в отношениях с любимыми, друзьями или на работе. К счастью, к зиме все негативные моменты начнут уменьшаться.

Близнецы

С 20 января жизнь Близнецов обещает быть полной нововведений. Их ждут новые знакомства и признание в профессиональной сфере. Некоторым Близнецам удастся заняться тем, чем давно мечтали. В январе представители этого знака зодиака захотят пройти обучение или курсы. Если одиноки, то в феврале надо быть готовыми к новым знакомствам. Новые друзья будут разделять их взгляды. Эти люди останутся в жизни Близнецов на долгое время. С марта по апрель у вас появится желание романтики, знакомств и интересных свиданий. Это отличное время для этого. Не стесняйтесь пригласить на кофе того коллегу, который вам давно нравится. В конце мая ваш оптимизм, который и так велик, увеличится еще больше. Вас ждут интересные предложения по работе. Если вы давно думали об увольнении, не отказывайте себе в удовольствии.

Козерог