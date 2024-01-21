"С воскресенья будет бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота вводится с 21 января
- 13:30 21 января
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- Служба новостей
Пенсионерам было объявлено о новом льготном предложении, которое позволит им получить бесплатное образование в одной из областей. Пожилые люди смогут записаться на это уже в воскресенье и воспользоваться им в течение нескольких месяцев. Эту информацию поделился пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
По его мнению, новая возможность предоставляется пенсионерам посредством региональных программ, направленных на поддержку активного отдыха для людей старшего возраста. Эти программы уже успешно действуют практически во всех регионах России, и вскоре будет добавлено еще одно направление.
Теперь пожилые люди в рамках этих клубов смогут изучить иностранные языки. В разных районах будут открываться курсы английского, немецкого, китайского и турецкого языков для пенсионеров. Посещение таких занятий будет бесплатным при условии записи в сам клуб, отметил эксперт.
Станет известно, что преподавание на подобных бесплатных курсах будет вести профессиональные учителя. Курсы будут подходящими даже для тех, кто только начинает изучать иностранный язык. Авторы курсов обещают, что по итогам изучения всей программы каждый пожилой сможет заговорить на другом языке.
По мнению Власова, это льготное предложение будет доступно для всех женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Записаться на занятия можно будет уже в воскресенье, 21 января, а занятия будут проходить в будние дни. Рекомендуется уточнить время начала занятий в каждом регионе отдельно, добавил эксперт.
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