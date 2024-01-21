"С воскресенья будет бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота вводится с 21 января

Пенсионерам было объявлено о новом льготном предложении, которое позволит им получить бесплатное образование в одной из областей. Пожилые люди смогут записаться на это уже в воскресенье и воспользоваться им в течение нескольких месяцев. Эту информацию поделился пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

По его мнению, новая возможность предоставляется пенсионерам посредством региональных программ, направленных на поддержку активного отдыха для людей старшего возраста. Эти программы уже успешно действуют практически во всех регионах России, и вскоре будет добавлено еще одно направление.