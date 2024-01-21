В фаворитах у символа года: Глоба назвала четыре знака, которым Дракон подарит счастье в 2024

В 2024 году, который находится под покровительством могущественного Дракона, некоторые знаки зодиака могут ожидать особой благосклонности. Лишь четырем избранным повезет добиться завидного успеха и счастья. Овен

Первым знаком, которому Дракон предрекает удачу, является Овен. Энергичные и инициативные представители огненной стихии смогут в полной мере реализовать свой потенциал. Вас ждут новые начинания и важные проекты, которые принесут весомые плоды.

В апреле произойдет значимое событие в карьере, что приведет к мощному продвижению по службе. В июне же стоит готовиться к судьбоносной встрече. Будьте уверены, она перевернет вашу личную жизнь.

Удачные дни - 7 февраля, 15 апреля, 19 июня. Овны могут ожидать успеха в профессиональной сфере и личных начинаниях.

Неудачные дни - 13 февраля, 27 апреля, 13 июня. Представителям знака стоит быть осторожнее в финансовых вопросах и избегать конфликтов.

Телец

Тельцы также окажутся в числе фаворитов Дракона. Стабильность и упорство представителей знака будут вознаграждены, и они достигнут долгожданных результатов в карьере и личной жизни. Ваше финансовое положение заметно улучшится, а взаимоотношения с близкими станут еще крепче.

В мае Тельцам удастся совершить выгодную сделку, которая сделает их кошелек толще. В октябре же удастся наладить отношения с родными людьми, благодаря совместному отдыху или празднованию важного события.

Удачные дни - 4 февраля, 5 мая, 16 июля. Тельцы получат приятные новости в сфере финансов или укрепят отношения с близкими.

Неудачные дни - 10 февраля, 22 мая, 10 июля. Следует избегать рискованных предприятий и быть внимательнее к своему здоровью.

Лев

Львы, известные своим великолепием и лидерскими качествами, также получат благосклонность Дракона. Этот год обещает быть для вас периодом триумфа и признания. Представители огненной стихии смогут добиться высоких результатов в профессиональной сфере и укрепить свои социальные позиции.

В августе вы получите долгожданное признание своих профессиональных заслуг, что повысит авторитет. В ноябре же Львы откроют для себя новое увлечение или хобби, которое принесет им много радости.

Удачные дни - 1 февраля, 12 марта, 12 августа. Люди этого знака добьются признание своих заслуг или откроют для себя новые возможности для саморазвития.

Неудачные дни - 8 февраля, 24 марта, 8 августа. Львам стоит быть осторожнее в общении с коллегами и избегать споров в семье.

Стрелец

И наконец, Стрельцы, всегда стремящиеся к знаниям и приключениям, обнаружат, что Дракон поддерживает их в желании расширять горизонты. Путешествия, образование и новые знакомства принесут Стрельцам не только радость, но и полезные контакты, которые окажутся весьма кстати в будущем.

В феврале вы сможете отправиться в путешествие, которое расширит горизонты и принесет много новых впечатлений. В декабре же грядет встреча с человеком, который станет для вас настоящим наставником и помощником в профессиональной сфере.