Всем без исключения, у кого есть карта "Мир", дали срок до 31 января. Потом будет поздно

Владельцам банковских карт "Мир" было сообщено о приближающемся сроке, который истекает после 31 января. По информации, предоставленной национальной платежной системой, до конца января обладатели карт могут воспользоваться различными социальными программами, предлагающими различные бонусы.

Одна из программ предлагает скидку на заказ в маркетплейсе Сбербанка под названием "Мегамаркет". Владельцы карт могут получить скидку в размере тысячи рублей с каждого первого заказа на сумму от трех тысяч рублей. Для использования этой программы нужно зарегистрировать банковскую карту в программе лояльности через приложение или на сайте сервиса.