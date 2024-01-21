Всем без исключения, у кого есть карта "Мир", дали срок до 31 января. Потом будет поздно
- 07:45 21 января
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- Служба новостей
Владельцам банковских карт "Мир" было сообщено о приближающемся сроке, который истекает после 31 января. По информации, предоставленной национальной платежной системой, до конца января обладатели карт могут воспользоваться различными социальными программами, предлагающими различные бонусы.
Одна из программ предлагает скидку на заказ в маркетплейсе Сбербанка под названием "Мегамаркет". Владельцы карт могут получить скидку в размере тысячи рублей с каждого первого заказа на сумму от трех тысяч рублей. Для использования этой программы нужно зарегистрировать банковскую карту в программе лояльности через приложение или на сайте сервиса.
Другая программа предлагает владельцам карт получить кэшбэк за оплату путешествий через один из крупных сервисов организации поездок. Размер кэшбэка составит восемь процентов для обычных карт "Мир" и десять процентов для премиальных карт "Mir Supreme". Возврат средств будет осуществляться на счет, с которого была произведена оплата, в течение пяти-семи рабочих дней.
Однако необходимо учесть, что участие в программе должно быть зафиксировано до 31 января, иначе бонусы будут недоступны. Владельцам карт рекомендуется воспользоваться этими программами в ближайшее время, чтобы получить доступ к предлагаемым бонусам.
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