«Платить за квартиру больше не придется». Новая льгота вводится для пенсионеров с 22 января

Пенсионерам рассказали о новой возможности, которая позволит им серьезно сэкономить. Пожилые граждане смогут сильно сократить свои расходы на квартиру в определенных случаях. И оформить это сможет каждый уже с 22 января. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По ее словам, новый приятный сюрприз для себя теперь могут оформить все пожилые граждане. Пенсионеры смогут сэкономить на оплате коммунальных услуг, исключив из квитанций строку с вывозом мусора. А сделать это можно будет в том случае, если пожилого человека долгое время не будет дома.