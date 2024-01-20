«Платить за квартиру больше не придется». Новая льгота вводится для пенсионеров с 22 января
- 18:00 20 января
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- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о новой возможности, которая позволит им серьезно сэкономить. Пожилые граждане смогут сильно сократить свои расходы на квартиру в определенных случаях. И оформить это сможет каждый уже с 22 января. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
По ее словам, новый приятный сюрприз для себя теперь могут оформить все пожилые граждане. Пенсионеры смогут сэкономить на оплате коммунальных услуг, исключив из квитанций строку с вывозом мусора. А сделать это можно будет в том случае, если пожилого человека долгое время не будет дома.
«Совсем скоро наши граждане уже начнут приезжать на свои дачные участки, чтобы подготовить их к началу весенних работ. И многие будут проводить на даче длительное время, по несколько дней подряд сразу. В таком случае можно будет сделать перерасчет ряда коммунальных услуг, в число которых входит и обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», – отметила эксперт.
Причем если раньше во многих случаях гражданам отказывали в перерасчете за вывоз мусора, поскольку плату насчитывали исходя из количества прописанных в квартире или по жилплощади, то теперь такое правило отменили. Не платить сможет каждый, кого долго нет дома.
Для этого, по словам Киреевой, пенсионерам необходимо доказать отсутствие в квартире в течение как минимум пяти дней без учета отъезда и возвращения. Подойдут как билеты на пригородный электропоезд с датами, так и оплаченный объем бензина. Причем перерасчет смогут сделать и за другие услуги: воду и водоотведение, если по ним нет счетчиков, а также газ и электричество в такой же ситуации.
Заявление нужно будет подать в любой МФЦ не позднее 30 дней с момента возвращения домой. И сделать это можно будет с началом новой рабочей недели, то есть уже с 22 января, сообщает PRIMPRESS.
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