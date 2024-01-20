"Полная отмена заказов с января": тех, кто приобретает товары на Wildberries и Ozon, ждет сюрприз
- 17:00 20 января
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- Служба новостей
Покупателям известных интернет-площадок, например Wildberries, AliExpress и Ozon, рассказали о новом сюрпризе. Клиенты маркетплейсов могут столкнуться с полной отменой уже оформленных заказов. И получить за них обратно деньги будет нельзя. Об этом рассказал финансовый эксперт Валерий Попов.
По его словам, с новыми условиями в ближайшее время столкнутся так или иначе все покупатели интернет-магазинов. Это произойдет из-за того, что в Сети появилась новая схема обмана клиентов почти всех известных онлайн-площадок. И затрагивает она те маркетплейсы, которые являются лидерами рынка, в том числе Wildberries, Ozon и другие.
Эксперт отмечает, что злоумышленники действуют так, что покупатели лишаются не только своих денег с банковской карты, но и заказов, которые они оформляли в интернет-магазине.
"Аферисты получают доступ к личному кабинету человека на маркетплейсе, это делается разными путями, в основном обманными, конечно. В частности, сейчас получила распространение схема, в ходе которой покупателю поступает сообщение якобы от продавца из интернет-магазина, который просит уточнить данные о доставке заказа", – отметил Попов.
В ходе такого общения неизвестные получают от покупателя код, который приходит на телефон. И далее уже этот код дает доступ к аккаунту клиента площадки. После этого происходит полная отмена заказов, которые были сделаны человеком на маркетплейсе. А деньги за эти заказы возвращаются на новый счет, который предусмотрительно указывают мошенники.
По словам эксперта, с подобной ситуацией уже с 19 января может столкнуться каждый клиент онлайн-площадок. А чтобы этого не произошло, важно никому не сообщать код с телефона и другие персональные данные, сообщает PRIMPRESS.
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