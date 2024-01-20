За отопление и воду с 21 января платить не нужно: российских пенсионеров ждет большой сюрприз

Пожилым гражданам сообщили о важном изменении в оплате коммунальных услуг. Согласно пенсионному эксперту Анастасии Киреевой, многие пенсионеры в разных регионах страны смогут существенно снизить свои расходы на ЖКХ. Условия для получения такой возможности значительно упростили, хотя это возможно лишь в четко определенных ситуациях, пишет PRIMPRESS.

Например, можно освободить себя от оплаты коммунальных услуг, если они были предоставлены с нарушением. Эксперт уточнила, что сейчас для подтверждения нарушений достаточно предоставить фото или видеодоказательства, и если это будет сделано сегодня, то с 21 января можно не платить за воду.