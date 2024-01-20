Пенсионеров услышали. Эту сумму прибавят к пенсии пенсионерам всех категорий в феврале
- 14:00 20 января
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- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о новой прибавке к пенсии, которую сможет получить каждый уже в феврале. Дополнительные деньги пожилым гражданам будут перечислять на банковскую карту. Но сделают это тем, кто начнет получать пенсию по-новому. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.
Новую приятную возможность, по словам эксперта, приготовили для пожилых граждан со стороны банков. Речь идет о специальных программах, по которым пенсионеры могут получить приветственную выплату, если станут новым клиентом банка.
«Такие программы в изобилии работали в нашей стране в прошлом году. Выплату пенсионерам предлагали сразу 5-6 банков в течение года. Но с приходом 2024-го почти все финансовые учреждения отказались от таких программ. Хотя один из банков все же услышал пенсионеров и сохранил для них такую возможность», – объяснил Власов.
В данном случае речь идет об одном из крупных российских банков, головной офис которого находится в Татарстане. Причем кредитная организация обещает выплатить пенсионерам по 2500 рублей единовременно, это одна из самых больших выплат по такому случаю.
Чтобы получить такие деньги, по словам эксперта, пожилым людям необходимо перевести процесс получения своей пенсии в этот банк. Достаточно будет заявления, поданного через портал госуслуг или сайт Социального фонда, где нужно указать реквизиты нового счета. А сам денежный бонус обещают добавить к следующей пенсии. И для многих этот приятный сюрприз случится уже в феврале, сообщает PRIMPRESS.
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