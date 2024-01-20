Пенсионеров услышали. Эту сумму прибавят к пенсии пенсионерам всех категорий в феврале

Пенсионерам рассказали о новой прибавке к пенсии, которую сможет получить каждый уже в феврале. Дополнительные деньги пожилым гражданам будут перечислять на банковскую карту. Но сделают это тем, кто начнет получать пенсию по-новому. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Новую приятную возможность, по словам эксперта, приготовили для пожилых граждан со стороны банков. Речь идет о специальных программах, по которым пенсионеры могут получить приветственную выплату, если станут новым клиентом банка.