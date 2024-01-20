"Не вздумайте брать, даже по акции": всем, кто ходит за покупками в "Магнит" и "Пятерочку"

Гражданам Российской Федерации настоятельно рекомендуют внимательно и ответственно подходить к выбору продуктов для праздничного стола, так как в последнее время на полках магазинов все чаще стали появляться подделки и имитации, в число которых входит и выдаваемая за настоящую фальшивая красная икра, сообщает PRIMPRESS.

Прежде всего, рекомендуется избавиться от синтетического постельного белья. Натуральный комплект может быть доступным с точки зрения бюджета, его следует обязательно постараться найти. Спать на таком белье приятнее, а его долговечность гарантирует отсутствие катышков на простынях и наволочках.