Гладить или нет постельное белье — вы этого точно не знали: теперь будет меньше домашней работы

На самом деле, простыни и пододеяльники совершенно не нуждаются в горячем утюге, который, скорее всего, даже вреден. Основная проблема заключается в том, что горячий металл делает ткань излишне плотной, мешая свободному циркулированию воздуха и создавая преграду для проникновения влаги к коже.

Даже детское белье лучше не гладить, а отпаривать. После глажки белье перестает впитывать влагу, что особенно важно учитывать, учитывая, что многие люди потеют во сне.