Гладить или нет постельное белье — вы этого точно не знали: теперь будет меньше домашней работы
- 10:00 20 января
- 12+
- Служба новостей
Многие хозяйки тратят много времени на глажение выстиранного постельного белья, следуя старой привычке, которую передали им мамы и бабушки: постирала - значит, обязательно нужно погладить. Однако это оказывается ошибочным подходом.
На самом деле, простыни и пододеяльники совершенно не нуждаются в горячем утюге, который, скорее всего, даже вреден. Основная проблема заключается в том, что горячий металл делает ткань излишне плотной, мешая свободному циркулированию воздуха и создавая преграду для проникновения влаги к коже.
Даже детское белье лучше не гладить, а отпаривать. После глажки белье перестает впитывать влагу, что особенно важно учитывать, учитывая, что многие люди потеют во сне.
Возможно, возникает вопрос по поводу детского белья, которое привыкли гладить утюгом для дезинфекции. В таких случаях более целесообразно использовать горячий пар, избегая контакта раскаленного металла с тканью. Этого будет достаточно для эффективной дезинфекции.
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