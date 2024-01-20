Всем без исключения, у кого есть карта "Мир", дали срок до 31 января: потом будет уже поздно
- 10:15 20 января
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- Служба новостей
Владельцам банковских карт "Мир" сообщили о приближающемся сроке, который истекает после 31 января. До этого момента действуют социальные программы, доступные каждому обладателю такой карты. Однако, если не воспользоваться ими сейчас, то в будущем это будет невозможно, сообщает PRIMPRESS.
По информации экспертов, о новых сроках держателей "Мир" карт уведомила национальная платежная система. До конца января у владельцев карт есть возможность воспользоваться несколькими программами, с помощью которых они получат различные бонусы на свои счета.
Так, до конца текущего месяца владельцы карт смогут получить скидку на заказ в маркетплейсе Сбербанка под названием "Мегамаркет". Электронная платформа предоставит скидку в размере тысячи рублей с каждого первого заказа на сумму от трех тысяч рублей. Это возможно сделать через приложение с использованием промокода или на сайте сервиса, при условии, что банковская карта зарегистрирована в программе лояльности.
Также только в январе россиянам начислят кэшбэк за оплату путешествий через один из крупных сервисов организации поездок. Размер возврата средств для обычных карт "Мир" составит восемь процентов, в то время как для премиальных карт "Mir Supreme" — десять процентов.
Отмечается, что деньги будут возвращены на счет, с которого была произведена оплата, в течение пяти-семи рабочих дней. Однако важно, чтобы участие в программе было зафиксировано до 31 января, иначе потом получить озвученные бонусы будет невозможно.
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