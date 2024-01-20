Всем без исключения, у кого есть карта "Мир", дали срок до 31 января: потом будет уже поздно

Владельцам банковских карт "Мир" сообщили о приближающемся сроке, который истекает после 31 января. До этого момента действуют социальные программы, доступные каждому обладателю такой карты. Однако, если не воспользоваться ими сейчас, то в будущем это будет невозможно, сообщает PRIMPRESS.

По информации экспертов, о новых сроках держателей "Мир" карт уведомила национальная платежная система. До конца января у владельцев карт есть возможность воспользоваться несколькими программами, с помощью которых они получат различные бонусы на свои счета.