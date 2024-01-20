Пенсию повысят во второй раз: россиян ждет приятный сюрприз
- 09:40 20 января
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- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о новом решении, которое позволит повысить выплаты гражданам во второй раз. Новые показатели для этого утвердили уже во всех регионах страны. А получать дополнительную прибавку люди будут в ближайшее время. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.
Дополнительное увеличение пенсий, по его словам, в ближайшее время ждет многих пенсионеров во всех российских регионах. Такая мера затронет тех пожилых граждан, которые получают минимальные выплаты. И прибавка им будет начисляться благодаря росту такого важного показателя, как прожиточный минимум.
С этого года данный показатель вырос не только на федеральном уровне, но и в каждом регионе отдельно. Например, в Воронежской области минимальный уровень, ниже которого не должны быть пенсии, теперь составит 11 745 рублей, а в Хабаровском крае это будет уже 17 146 рублей. В Новосибирской области минимум вырос до 13 173 рублей, а в Краснодарском крае речь идет уже о сумме в 12 758 рублей.
При этом эксперт напомнил, что с января в нашей стране выросли страховые пенсии для всех неработающих пенсионеров. Выплаты проиндексировали на 7,5 процента, и такую прибавку сейчас продолжают получать пожилые граждане. Но многим в течение текущего месяца пенсии повысят еще и во второй раз.
Дело в том, что, согласно новой схеме, сначала на пенсию будет начисляться традиционная индексация, а потом уже к ней прибавят социальную доплату до нового прожиточного минимума, если пенсия изначально была ниже. В таком случае пенсионеров ждет двойная прибавка, и для многих это будет новый приятный сюрприз, сообщает PRIMPRESS.
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