Пенсию повысят во второй раз: россиян ждет приятный сюрприз

Пенсионерам рассказали о новом решении, которое позволит повысить выплаты гражданам во второй раз. Новые показатели для этого утвердили уже во всех регионах страны. А получать дополнительную прибавку люди будут в ближайшее время. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Дополнительное увеличение пенсий, по его словам, в ближайшее время ждет многих пенсионеров во всех российских регионах. Такая мера затронет тех пожилых граждан, которые получают минимальные выплаты. И прибавка им будет начисляться благодаря росту такого важного показателя, как прожиточный минимум.