Указ подписан. Пенсионеров, у которых есть стаж с 1990-х по 1996 год, ждет сюрприз с 22 января

Пенсионерам, у которых есть трудовой стаж, накопленный в первой половине 90-х годов прошлого века, сообщили о важных изменениях.

С 26 декабря они получат возможность улучшить свое положение благодаря новым правилам. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет PRIMPRESS. По его словам, в ближайшем будущем под новые изменения попадут пенсионеры, у которых отсутствует некоторый период стажа в их пенсионном деле. Это особенно часто происходит с людьми, которые работали в начале 1990-х годов, так как в то время существовали особенности законодательства.

Современная пенсионная система, с которой мы знакомы, начала формироваться после 1996 года. Это было время, когда начали выдавать СНИЛС и зеленые карточки для учета трудового стажа. До этого периода такой системы учета не существовало, поэтому подтверждение того стажа, который был накоплен до этого времени, представляет собой довольно сложную задачу, пояснил Власов.

В частности, по его словам, недавно россиянка, которая собиралась выйти на пенсию и утверждала, что проработала в общей сложности 33 года, столкнулась с подобной ситуацией. Однако часть ее стажа приходилась именно на период с 1990 по 1996 год, и не удалось документально подтвердить этот период. Из-за этого женщине отказали в назначении пенсии из-за недостаточного стажа (8 лет вместо требуемых 12).