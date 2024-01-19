"Не вздумайте брать – он из пальмы": Роскачество назвало шоколад, который не стоит покупать

В Роскачестве рассказали о шоколаде, который не нужно покупать ни в любом продуктовом супермаркете, ни на рынке. Лучшие и худшие образцы выявила масштабная экспертиза организации. И в итоге эксперты нашли шоколад, который вообще был сделан из пальмового масла.

Как рассказали специалисты, в отношении шоколада у многих покупателей есть четкое предубеждение. Дело в том, что потребители считают, что нормального и качественного лакомства на полках магазинов практически нет, а продается в супермаркетах в основном дешевая подделка, сделанная с добавлением злосчастного пальмового масла.