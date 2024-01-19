"Не вздумайте брать – он из пальмы": Роскачество назвало шоколад, который не стоит покупать
- 23:00 19 января
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- Служба новостей
Такую плитку лучше оставить на полке магазина
В Роскачестве рассказали о шоколаде, который не нужно покупать ни в любом продуктовом супермаркете, ни на рынке. Лучшие и худшие образцы выявила масштабная экспертиза организации. И в итоге эксперты нашли шоколад, который вообще был сделан из пальмового масла.
Как рассказали специалисты, в отношении шоколада у многих покупателей есть четкое предубеждение. Дело в том, что потребители считают, что нормального и качественного лакомства на полках магазинов практически нет, а продается в супермаркетах в основном дешевая подделка, сделанная с добавлением злосчастного пальмового масла.
Опасения граждан можно разделить, ведь известны исследования, которые доказали, что сочетание «пальмы» с молоком, а именно это и делают в таком случае, может привести к серьезным последствиям для здоровья, съевшего такой шоколад.
Однако проверки Роскачества, которые проводились в течение всего прошлого года, показали, что сильно переживать не стоит. Ведь на прилавках универсамов сейчас можно найти много очень качественного шоколада. В первую очередь среди молочного шоколада эксперты выделили марки «Аленка» и «Коркунов», которые удостоились самых высоких оценок. Также одобрение от организации получили бренды «Победа вкуса», «Яшкино» и «Конфил».
Но некоторые образцы вызвали резкую негативную реакцию. В частности, в черный список внесли марку шоколада, сделанного в Калининградской области. В лаборатории заявили, что в составе такой плитки не оказалось молочного жира, его там ноль процентов. А вместо него нашли лауриновую кислоту, что говорит о заменителях какао, и как раз, скорее всего, туда добавляли пальмовое масло. А в горьком шоколаде из Беларуси обнаружили кишечную палочку и следы пестицида, сообщает PRIMPRESS.
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