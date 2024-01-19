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Избавятся от кредитов, долгов и обретут финансовую свободу: Глоба назвала три знака

Избавятся от кредитов, долгов и обретут финансовую свободу: Глоба назвала три знакаСкриншот из видео

Известный российский астролог Тамара Глоба предсказала трем знакам зодиака свободу от кредитов и долгов в 2024 году. Они расправятся со всеми финансовыми тяготами и выйдут на новый уровень заработка. 

Дело в том, что эти три знака окажутся под влиянием планеты Меркурий, которая имеет магнетическое и денежное значение. Финансовое поле этих людей будет открыто для новых поступлений. Доходы помогут не только расквитаться со старыми долгами, но и принесут стабильную новую жизнь, в которой не придется себе в чем-то отказывать.

Речь идет об Овнах, Тельцах и Козерогах.  Этот год дает шанс именно им. Энергия года даст хорошенько заработать и вернуть чужие деньги. Наступивший год – своего рода чистый лист. Однако не пренебрегайте советом: звезды рекомендуют не тратиться на ерунду, тогда денежный коридор будет радовать долго. 

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