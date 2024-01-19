Уже завтра: новая льгота вводится для всех пенсионеров с 19 января

Российским пенсионерам сообщили, что в нашей стране появилась новая льгота, оформить которую будет можно с 23 декабря.

Нововведение связано с отдыхом для пожилых граждан РФ, пишет PRIMPRESS. Пенсионный эксперт объяснил, что в ближайшее время все российские пенсионеры без исключения смогут получить новую возможность от оздоровительных учреждений, которая заключается в предоставлении скидок или бесплатных путевок. Ранее такие льготы могли получить только граждане с инвалидностью или ветераны.

Тем не менее ограничения в получении льготы все же есть: отправиться на отдых в оздоровительные учреждения бесплатно или со скидкой можно будет только в определенные сроки. В связи с тем, что в ближайшее время настанет период десятидневных выходных, в санаториях ожидается большой приток гостей, поэтому в это время скидки пенсионерам предоставляться не будут, чтобы не потерять деньги.

Поэтому приобрести путевки по льготным ценам пожилые граждане смогут либо до 31 декабря текущего года, либо после 8 января 2024 года.Как рассказала Киреева, к примеру, оздоровительные учреждения готовы делать скидки равные 20% и 30% для пожилых граждан до наступления новогодних праздников и после окончания предстоящих каникул.