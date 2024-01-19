"Обяжут всех без исключения": всех, у кого есть квартира или автомобиль, с 20 января ожидает сюрприз

Гражданам, у которых в собственности есть квартира или автомобиль, рассказали о новом для них сюрпризе. Собственников ждет новое правило по обязательным платежам для таких объектов. И исполнять его обяжут всех без исключения уже с 20 января. Как рассказала юрист Ирина Сивакова, речь идет о новых обстоятельствах для каждого владельца такого объекта, и касаются они начисления налоговых платежей, которые необходимо платить каждому собственнику.

В ближайшее время владельцам недвижимости, а также транспорта необходимо будет заявиться на оплату налога за прошлый, 2023 год. Обычно налоговая служба сама отправляет соответствующие уведомления гражданам, напоминая им о предстоящем платеже. Делается это либо заказным письмом через стандартную почту, либо сообщением в личном кабинете налогоплательщика на сайте ведомства или на «Госуслугах».

Однако в некоторых случаях сообщение может не дойти, особенно если речь идет о новом объекте, который был куплен совсем недавно. И как раз на такой случай появился новый способ заявления об объекте, по которому нужно будет заплатить налоги.

По словам Сиваковой, теперь россияне смогут заявить об этом через любой многофункциональный центр, которые сокращенно называются МФЦ. Новые поправки в закон обяжут всех без исключения сотрудников таких центров принимать заявления от граждан о постановке на налоговый учет квартиры или машины.