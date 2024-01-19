С 20 января – полный запрет. Новое правило вводится для всех автомобилистов

Новое правило начнет действовать в ближайшее время для всех, кто водит автомобиль и хотя бы иногда садится за руль. Уже с 20 января водителям придется соблюдать новую норму при проезде определенных участков трасс. А на иные действия будет наложен полный запрет. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова.

По ее словам, новое правило для автомобилистов фактически появилось в нашей стране после того, как важное решение принял Верховный суд. Высшая инстанция рассмотрела одно из заурядных дел, но вынесла достаточно неожиданное решение, таким образом создав новый прецедент.