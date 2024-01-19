С 20 января – полный запрет. Новое правило вводится для всех автомобилистов
- 19:00 19 января
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- Служба новостей
Соблюдать это придется на определенных участках дорог
Новое правило начнет действовать в ближайшее время для всех, кто водит автомобиль и хотя бы иногда садится за руль. Уже с 20 января водителям придется соблюдать новую норму при проезде определенных участков трасс. А на иные действия будет наложен полный запрет. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова.
По ее словам, новое правило для автомобилистов фактически появилось в нашей стране после того, как важное решение принял Верховный суд. Высшая инстанция рассмотрела одно из заурядных дел, но вынесла достаточно неожиданное решение, таким образом создав новый прецедент.
Отмечается, что ситуация касается проезда перекрестков, на которых водителям теперь придется руководствоваться новым правилом. Решение было принято после рассмотрения случая, в который попал один из автомобилистов. Мужчина попал в дорожную аварию на одном из перекрестков, и ГИБДД посчитала его виновным, попросив суд назначить штраф.
Инспекторы отметили, что другой автомобиль ехал по главной дороге, а значит, ему необходимо было уступить право проезда, чего обвиняемый не сделал. Но судьи не согласились с таким положением дел и решили все иначе.
По словам служителей Фемиды, водитель, который ехал по главной дороге на перекрестке, выбрал для себя неправильную полосу. Ведь он планировал проследовать прямо, а та полоса предназначалась только для поворота налево. В итоге суд провозгласил, что если водитель нарушает ПДД, то совершенно неважно, является ли он главным на дороге, остальные участники движения не обязаны ему уступать.
Верховный суд поддержал своих коллег и поставил точку в этом вопросе. Теперь на наказание таких автомобилистов, как герой ситуации, будет наложен полный запрет, и действовать он начнет уже с 20 января, сообщает PRIMPRESS.
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