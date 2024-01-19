Жизнь поменяется на 17 лет вперед: Тамара Глоба назвала главный знак зодиака 2024 года

Это явление предвестие кардинальных изменений не только в общественной сфере, но и в жизни представителей знака Водолея. Известная российская астролог Тамара Глоба придает этому знаку ключевую роль в предстоящем году.

Жизнь Водолеев претерпит глобальные трансформации, оставаясь в их влиянии на протяжении следующих 20 лет. Хотя перемены могут не проявиться моментально, эти люди будут побуждаемы жизнью к преодолению страха перед новым.