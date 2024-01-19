Можно будет ездить и без водительского удостоверения: ГИБДД огорошило водителей неожиданным решением

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о продлении сроков действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 годах, на три года.

Соответствующее постановление правительства № 2269 от 23 декабря 2023 года было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступило в силу. Об этом информировала официальный представитель МВД - Ирина Волк.

Она отметила, что инициативу продления срока действия водительских прав поддержали МВД и Минэкономразвития. Нововведение будет затрагивать как водителей, использующих автомобили для личных целей, так и тех, кто занят трудовой или предпринимательской деятельностью.

Волк пояснила, что теперь владельцам водительских удостоверений не понадобится менять "просроченные" документы в течение трех лет, так как срок их действия будет автоматически продлен. МВД заявляет, что большая часть выданных водительских удостоверений приходится на случаи их истечения срока.