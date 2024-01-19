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"Штраф в 100 тысяч рублей и мобилизация": новая инициатива предложена в Госдуме

"Штраф в 100 тысяч рублей и мобилизация": новая инициатива предложена в Госдумеvvoe / shutterstock

В Госдуме предложили накладывать штраф в размере 100 тыс. руб. и отправлять в зону СВО тех граждан, которые решили развестись, сообщает PRIMPRESS.

С данной инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

На заседании также обсуждался законопроект, который позволил бы российским молодоженам претендовать на единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Однако депутат раскритиковал инициативу и заявил, что главная проблема кроется не в небольшом количестве браков, а в росте числа разводов.

По ряду причин предложение Виталия Милонова не было одобрено комитетом.

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