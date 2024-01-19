"Штраф в 100 тысяч рублей и мобилизация": новая инициатива предложена в Госдуме

В Госдуме предложили накладывать штраф в размере 100 тыс. руб. и отправлять в зону СВО тех граждан, которые решили развестись, сообщает PRIMPRESS.

С данной инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.