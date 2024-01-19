"Это что-то новое": в России мошенники начали имитировать голоса родных
- 13:00 19 января
- 16+
- Служба новостей
Мошенники научились подделывать голоса родных потенциальной жертвы. Кроме того, они создают адресные схемы, которые составлены по цифровому портрету человека, по сообщению PRIMPRESS.
"Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ", – отметили представители Центробанка.
В ЦБ пояснили, что мошенники составляют портрет потенциальной жертвы на основании информации, которую сам гражданин публикует на открытых интернет-ресурсах: о родственниках, друзьях, работе, увлечениях. Специалисты посоветовали не указывать личные данные.
"Мы рекомендуем людям осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и других открытых ресурсах. Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону", – отметил регулятор.
...