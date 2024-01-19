"Это что-то новое": в России мошенники начали имитировать голоса родных

Мошенники научились подделывать голоса родных потенциальной жертвы. Кроме того, они создают адресные схемы, которые составлены по цифровому портрету человека, по сообщению PRIMPRESS.

"Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ", – отметили представители Центробанка.

В ЦБ пояснили, что мошенники составляют портрет потенциальной жертвы на основании информации, которую сам гражданин публикует на открытых интернет-ресурсах: о родственниках, друзьях, работе, увлечениях. Специалисты посоветовали не указывать личные данные.