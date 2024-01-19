Всего одна деталь в одежде выдает низкий интеллект человека
- 12:00 19 января
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- Служба новостей
Существует пословица "встречают по одежке, а провожают по уму", портал GuruTest назвал одну из деталей в одежде, которая выдает низкий интеллект человека.
Одна из главных модных ошибок, которую совершают многие недалекие люди - покупка поддельных брендов, при этом подделку могут распознать даже люди далекие от мира моды и трендов. Обычно, это делается для того, чтобы выпендриться известным логотипом за небольшие деньги. Главная беда поддельной одежды: она как правило, сшита очень плохо, и хватает ее ненадолго, а также она очень быстро теряет вид. Покупать одежду подобного качества глупо и непрактично.
Напомним, ранее мы писали о том, что в нумерологии каждое имя несет в себе определенные качества. Это можно рассчитать по числам, которые совпадают с буквами в нумерологии. Это особенно важно при выборе имени для новорожденного, ведь имя может повлиять на его жизнь. Нумеролог Ирина Лидерман рассказала, как выбрать имя для ребенка, чтобы жизнь была к нему благосклонна.
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