Сразу три доплаты к пенсии в этом месяце: россияне остолбенели от неожиданного решения

Также он отметил, что некоторые пожилые жители могут ожидать приятных сюрпризов следующего месяца. В первую очередь, дополнительные выплаты получат те пенсионеры, которые недавно завершили свою трудовую деятельность. Те, кто официально уволился в ноябре, скоро услышат хорошие новости.

Раньше пенсионерам приходилось ждать несколько месяцев, чтобы получить дополнительные деньги к своей пенсии, так как увеличение пенсионных выплат начиналось только через четыре месяца после увольнения. Однако, благодаря новым изменениям в системе, этот срок сократился вдвое, так как социальный фонд теперь получает информацию об увольнениях уже на следующий день.