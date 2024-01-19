"Полная отмена заказов с 19 января": тех, кто приобретает товары на Wildberries и Ozon, ждет сюрприз

Покупателям известных интернет-площадок, например Wildberries, AliExpress и Ozon, рассказали о новом сюрпризе, который готовится с 19 января. Клиенты маркетплейсов могут столкнуться с полной отменой уже оформленных заказов. И получить за них обратно деньги будет нельзя. Об этом рассказал финансовый эксперт Валерий Попов.

По его словам, с новыми условиями в ближайшее время столкнутся так или иначе все покупатели интернет-магазинов. Это произойдет из-за того, что в Сети появилась новая схема обмана клиентов почти всех известных онлайн-площадок. И затрагивает она те маркетплейсы, которые являются лидерами рынка, в том числе Wildberries, Ozon и другие.

Эксперт отмечает, что злоумышленники действуют так, что покупатели лишаются не только своих денег с банковской карты, но и заказов, которые они оформляли в интернет-магазине.