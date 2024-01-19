Не пейте эти помои: эти бренды кофе не стоит покупать даже по акции

Росконтроль назвал марки растворимого кофе, которые не стоит покупать даже по большим скидкам. Эксперты рассказывают, что эти продукты – подделка.

Соответствующий список марок растворимого кофе опубликовали эксперты Росконтроля. Результат лабораторного анализа показал, какие бренды являются подделкой. Для экспертизы был выбран сублимированный вид кофе, ведь его на магазинных полках больше всего. Он прост в приготовлении: достаточно просто залить гранулы кипятком и наслаждаться.