Не пейте эти помои: эти бренды кофе не стоит покупать даже по акции
- 12:45 19 января
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- Служба новостей
Росконтроль назвал марки растворимого кофе, которые не стоит покупать даже по большим скидкам. Эксперты рассказывают, что эти продукты – подделка.
Соответствующий список марок растворимого кофе опубликовали эксперты Росконтроля. Результат лабораторного анализа показал, какие бренды являются подделкой. Для экспертизы был выбран сублимированный вид кофе, ведь его на магазинных полках больше всего. Он прост в приготовлении: достаточно просто залить гранулы кипятком и наслаждаться.
Сублимированный кофе может быть не хуже молотого, если производится из качественного сырья. Чтобы выяснить, какие марки поступаются данным условием, образцы были отправлены в лабораторию и изучены на содержание углеводного профиля, глюкозы и других показателей.
Результат исследования назвал следующие марки лучшими: Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Жюри отметило, что кофе под этими марками имеет высокое качество и безопасен для употребления.
Но был сформирован и черный список брендов: Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite. Росконтроль объявил, что этот продукт даже не соответствует определению «кофе». В нем были найдены цикорий и зерновые злаки.
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